Çekmeköy'de 2 kişinin öldüğü aile faciasında kan donduran ifade: "Ailemi sevmiyordum, hep öldürmek istedim" | Video
08.04.2026 | 14:46
Çekmeköy'de 35 yaşındaki S.H., geçirdiği cinnet sonucunda annesi Medine Hepgülnar (61) ve abisi Ekrem Hepgülnar'ı (41) öldürdü. Yaşanan aile katliamında diğer kardeşi K.G.'yi ağır yaralayan S.H.'nin polise teslim olduktan sonra ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.
"AİLE İÇİ BİR KAVGA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİK Kİ ZATEN ÖYLEYMİŞ"
Olayın görgü tanıklarından Bünyamin Sevinç, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Saat 18.30 gibiydi, evde 3-4 el silah sesi duydum. Onun ardından zaten polis ekipleri ve ambulans da geldi, herkes gördü olanları, insanlar panik oldu. Olayı gerçekleştiren şahsı tanımıyordum ama aile içi bir kavga olduğunu tahmin ettik ki zaten öyleymiş."
