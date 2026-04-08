Çekmeköy'de 2 kişinin öldüğü aile faciasında kan donduran ifade: "Ailemi sevmiyordum, hep öldürmek istedim" | Video

Çekmeköy'de 2 kişinin öldüğü aile faciasında kan donduran ifade:

08.04.2026 | 14:46

Çekmeköy'de 35 yaşındaki S.H., geçirdiği cinnet sonucunda annesi Medine Hepgülnar (61) ve abisi Ekrem Hepgülnar'ı (41) öldürdü. Yaşanan aile katliamında diğer kardeşi K.G.'yi ağır yaralayan S.H.'nin polise teslim olduktan sonra ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

Olay, 7 Nisan saat 19:20 sıralarında Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.H. (35), polisi arayarak "annemi babamı öldürdüm" şeklinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede anne Medine Hepgülnar (61) ve abi Ekrem Hepgülnar'ın S.H. tarafından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.H.'nin diğer kardeşi K.H.'nin ise aynı saldırıda (38) ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde suç unsuru ruhsatlı silahıyla yakalanan S.H.'nin polislere verdiği ilk ifadesinde ise ailesini sevmediği; hep öldürmek istediği, öte yandan kredi ve kumar borçları olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen incelemenin devam ettiği belirtildi.

"AİLE İÇİ BİR KAVGA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİK Kİ ZATEN ÖYLEYMİŞ"
Olayın görgü tanıklarından Bünyamin Sevinç, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Saat 18.30 gibiydi, evde 3-4 el silah sesi duydum. Onun ardından zaten polis ekipleri ve ambulans da geldi, herkes gördü olanları, insanlar panik oldu. Olayı gerçekleştiren şahsı tanımıyordum ama aile içi bir kavga olduğunu tahmin ettik ki zaten öyleymiş."
Kocaeli’de korku dolu anlar: 4 araca çarptıktan sonra hızla markete daldı! Kaza anı kamerada | Video 01:17
Kocaeli'de korku dolu anlar: 4 araca çarptıktan sonra hızla markete daldı! Kaza anı kamerada | Video 08.04.2026 | 14:19
Bolu Dağı Tüneli’nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 01:23
Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 08.04.2026 | 14:06
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu’da da hissedildi! O anlar kamerada | Video 00:51
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu'da da hissedildi! O anlar kamerada | Video 08.04.2026 | 12:48
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 01:42
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 08.04.2026 | 12:07
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 00:16
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 12:02
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 01:07
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 11:05
Bursa’da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 01:22
Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37
Antalya’da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 00:53
Antalya'da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 08.04.2026 | 09:30
4 DEAŞ’lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 00:26
4 DEAŞ'lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 09:16
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:19
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 08:50
Maltepe’de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 02:56
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 08.04.2026 | 08:30
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 00:37
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi | Video 03:12
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:14
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28
Mardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:46
Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 09:03
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 07.04.2026 | 15:04
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59’a kadar düşecek! | Video 03:43
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video 07.04.2026 | 15:01
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 01:12
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 07.04.2026 | 14:24
Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12

