Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu'da da hissedildi! O anlar kamerada | Video

08.04.2026 | 12:48

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen deprem, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de hissedildi. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, deprem sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını söyledi. Kavaklıgil, ekiplerin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" dedi. Öte yandan deprem anına ilişkin görüntüler, ilçedeki bir ev ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 01:42
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 08.04.2026 | 12:07
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 00:16
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 12:02
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 01:07
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 11:05
Bursa’da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 01:22
Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37
Antalya’da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 00:53
Antalya'da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 08.04.2026 | 09:30
4 DEAŞ’lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 00:26
4 DEAŞ'lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 09:16
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:19
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 08:50
Maltepe’de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 02:56
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 08.04.2026 | 08:30
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 00:37
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi | Video 03:12
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:14
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28
Mardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:46
Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 09:03
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 07.04.2026 | 15:04
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59’a kadar düşecek! | Video 03:43
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video 07.04.2026 | 15:01
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 01:12
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 07.04.2026 | 14:24
Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 00:58
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 07.04.2026 | 13:56
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 02:02
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY