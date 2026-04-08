Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu'da da hissedildi! O anlar kamerada | Video
08.04.2026 | 12:48
Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen deprem, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de hissedildi. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, deprem sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını söyledi. Kavaklıgil, ekiplerin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" dedi. Öte yandan deprem anına ilişkin görüntüler, ilçedeki bir ev ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 08.04.2026 | 12:07
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 12:02
Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37
Antalya'da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 08.04.2026 | 09:30
4 DEAŞ'lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 09:16
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 08:50
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28
Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video 07.04.2026 | 15:01
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22