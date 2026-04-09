Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video 09.04.2026 | 10:37 Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek için aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden Sorgun Bulvarı yönüne seyir halinde olan Ercan K. idaresindeki 07 LV 656 plakalı otomobil, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önüne geldiği sırada, bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki M. E. D'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan küçük çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü koştu.Yaralı küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında 'İğne yapmayın' diye ağladı. Canı yandığı görülen küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, yüreklerin ağza geldiği o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; küçük çocuğun bir anda yola koştuğu ve otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.