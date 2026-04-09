Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video
09.04.2026 | 10:37
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek için aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
"İĞNE YAPMAYIN"
Yaralı küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında 'İğne yapmayın' diye ağladı. Canı yandığı görülen küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, yüreklerin ağza geldiği o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; küçük çocuğun bir anda yola koştuğu ve otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
