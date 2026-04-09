Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video
09.04.2026 | 10:54
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde plastik ve promosyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgeyi yoğun duman altında bırakan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının, yaralanmanın ya da dumandan etkilenme vakasının yaşanmadığı yangınla ilgili çalışmaları; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan olay yerine gelerek takip etti.
Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
