Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Burak Deniz, Norm Ender dahil 14 kişiye gözaltı kararı | Video

09.04.2026 | 09:50

Son dakika haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Ünlü şef Somer Sivrioğlu, oyuncu Burak Deniz ve Ender Eroğlu (Norm Ender)'in de aralarında olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan arama ve el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.