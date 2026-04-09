Kars'ta kar kalınlığı 30 santimi aştı | Video
09.04.2026 | 09:02

Kars, Nisan ayında beklenmedik bir kar yağışıyla yeniden kış manzarasına döndü. Gece saatlerinde başlayan kar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırarak kent genelini beyaza bürüdü.

Kars kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Özellikle yüksek kesimlerde bu rakamın daha da arttığı gözlemlenirken, şehir adeta kış ortasını andıran görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karı temizlemek için yoğun çaba harcadı. Kaldırımlar ve girişler küreklerle açılırken, vatandaşlar günlük hayatın aksamaması için seferber oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'a Bursa'dan geldiğini ifade eden Fırat Yıldız, "Baharın tam meydanından geliyorum, yeşil Bursa'dan geliyorum. Sabah 04.00'ten beri bu manzaranın tadını çıkarıyorum. Çok güzel bir manzara, özlediğim manzara, çok güzel tarihi atmosferi, maneviyatı, camileri, şadırvanlar özlediğimiz ortam, benim için kar yağışı sürpriz oldu" dedi.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kars'ta bahar aylarında görülen yoğun kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken, kentte adeta yer gök beyaza büründü.
