Kars’ta kar kalınlığı 30 santimi aştı | Video
09.04.2026 | 09:02
Kars, Nisan ayında beklenmedik bir kar yağışıyla yeniden kış manzarasına döndü. Gece saatlerinde başlayan kar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırarak kent genelini beyaza bürüdü.
Kars'a Bursa'dan geldiğini ifade eden Fırat Yıldız, "Baharın tam meydanından geliyorum, yeşil Bursa'dan geliyorum. Sabah 04.00'ten beri bu manzaranın tadını çıkarıyorum. Çok güzel bir manzara, özlediğim manzara, çok güzel tarihi atmosferi, maneviyatı, camileri, şadırvanlar özlediğimiz ortam, benim için kar yağışı sürpriz oldu" dedi.
Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kars'ta bahar aylarında görülen yoğun kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken, kentte adeta yer gök beyaza büründü.
