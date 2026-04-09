Kağıthane'de zincirleme kaza: Kopan bariyer minibüse böyle çarptı! | Video
09.04.2026 | 08:24
Kağıthane’de aynı şeritte seyir halinde giden 2 otomobil çarpışarak bariyerlere saplandı. Kaza sonrası kopan bariyer parçası karşı yoldan gelen midibüsün üzerine uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, bariyerlerin üzerine çıktı. Gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Karşı yola fırlayan bariyer araç kamerasına yansıdı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan vatandaş bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde keserek, bölgede çalışma başlatıldı. Çekicinin gelmesiyle birlikte 2 otomobil ve midibüs kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
