Kağıthane'de zincirleme kaza: Kopan bariyer minibüse böyle çarptı! | Video 09.04.2026 | 08:24 Kağıthane'de aynı şeritte seyir halinde giden 2 otomobil çarpışarak bariyerlere saplandı. Kaza sonrası kopan bariyer parçası karşı yoldan gelen midibüsün üzerine uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, bariyerlerin üzerine çıktı. Gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Karşı yola fırlayan bariyer araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23:30 sıralarında Kağıthane Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal Kavşağı'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan 2 otomobil direksiyon hâkimiyetlerini kaybederek, önce çarpıştı sonra bariyerlere saplandı. Bariyerlerden kopan parça karşı istikametten gelen midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Midibüste direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlerin üzerine çıktı.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan vatandaş bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde keserek, bölgede çalışma başlatıldı. Çekicinin gelmesiyle birlikte 2 otomobil ve midibüs kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.