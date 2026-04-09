Kağıthane'de zincirleme kaza: Kopan bariyer minibüse böyle çarptı! | Video

09.04.2026 | 08:24

Kağıthane’de aynı şeritte seyir halinde giden 2 otomobil çarpışarak bariyerlere saplandı. Kaza sonrası kopan bariyer parçası karşı yoldan gelen midibüsün üzerine uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, bariyerlerin üzerine çıktı. Gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Karşı yola fırlayan bariyer araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23:30 sıralarında Kağıthane Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal Kavşağı'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan 2 otomobil direksiyon hâkimiyetlerini kaybederek, önce çarpıştı sonra bariyerlere saplandı. Bariyerlerden kopan parça karşı istikametten gelen midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Midibüste direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlerin üzerine çıktı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan vatandaş bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde keserek, bölgede çalışma başlatıldı. Çekicinin gelmesiyle birlikte 2 otomobil ve midibüs kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 00:15
Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 08.04.2026 | 23:07
Ardeşen’de korkutan heyelan 00:22
Ardeşen’de korkutan heyelan 08.04.2026 | 18:44
Tır dorsesindeki hasarlı araçta 2.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:41
Tır dorsesindeki hasarlı araçta 2.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 08.04.2026 | 15:16
Bursa’daki vahşet! Eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadının olay yerinde keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:55
Bursa'daki vahşet! Eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadının olay yerinde keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.04.2026 | 15:06
Çekmeköy’de 2 kişinin öldüğü aile faciasında kan donduran ifade: Ailemi sevmiyordum, hep öldürmek istedim | Video 02:56
Çekmeköy'de 2 kişinin öldüğü aile faciasında kan donduran ifade: "Ailemi sevmiyordum, hep öldürmek istedim" | Video 08.04.2026 | 14:46
Kocaeli’de korku dolu anlar: 4 araca çarptıktan sonra hızla markete daldı! Kaza anı kamerada | Video 01:17
Kocaeli'de korku dolu anlar: 4 araca çarptıktan sonra hızla markete daldı! Kaza anı kamerada | Video 08.04.2026 | 14:19
Bolu Dağı Tüneli’nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 01:23
Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 08.04.2026 | 14:06
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu’da da hissedildi! O anlar kamerada | Video 00:51
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu'da da hissedildi! O anlar kamerada | Video 08.04.2026 | 12:48
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 01:42
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 08.04.2026 | 12:07
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 00:16
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 12:02
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 01:07
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 11:05
Bursa’da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 01:22
Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37
Antalya’da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 00:53
Antalya'da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 08.04.2026 | 09:30
4 DEAŞ’lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 00:26
4 DEAŞ'lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 09:16
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:19
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 08:50
Maltepe’de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 02:56
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 08.04.2026 | 08:30
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 00:37
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi | Video 03:12
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:14
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28

