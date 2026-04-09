Zeytinburnu'nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video

09.04.2026 | 14:43

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir tekstil atölyesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina girişinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalede yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Gece saatlerinde sokak üzerinde yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, tekstil atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
