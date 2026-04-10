Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video

10.04.2026 | 13:36

Konya'da hazırladığı aparatla engelli oğlunu pencereden dışarıya baktırdığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla herkesin kendisinden haberdar olduğu baba, gösterilen ilgiden dolayı duygu dolu günler yaşıyor.

Ramazan ile Hacer Sert çifti, dünyaya gelen ikinci çocukları Muhammed'in başını tutamadığını fark etti. Hastaneye götürülen çocuğun yapılan muayene ve tetkikler sonrası zihinsel ve bedensel engelli olduğu anlaşıldı.

Çift, 29 yaşında olan Muhammed'in bugüne kadar rahatı ve mutluluğu için ellerinden geleni yaptı.

Baba Ramazan Sert'in hazırladığı aparatla oğlunu pencereden dışarıya baktırdığı görüntü, sosyal medyada çok sayıda hesaptan paylaşıldı, beğeni topladı.

"BENİ ÖRNEK BABA OLARAK GÖRMÜŞLER, ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Yapılan yorumlar, ziyaretler ve telefon görüşmeleriyle duygu dolu günler yaşayan 54 yaşındaki Sert, AA muhabirine, engeli dolayısıyla gün boyu evde yatan oğlu için farklı düzenekler hazırladığını söyledi.

Oğlu Muhammed'in yüzünü güldürmek için eşiyle el ele verdiklerini anlatan Sert, "Muhammed'in pencereden bakabilmesini sağlayan aparatla çekilen görüntünün paylaşılmasından sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Muhammed'i gezdirmek ve dışarıyı görmesi için yaptım. Yeni paylaştım. Normal şekilde paylaşmıştım ama çok farklı yerlere ulaştı, dualar, yorumlar aldık. Beni örnek baba olarak görmüşler, çok güzel bir duygu." diye konuştu.

OĞLU İÇİN ARACIN ARKASINA DA AYRI APARAT YAPTI
Sert, yapılan yardım tekliflerini kabul etmediklerini, arayıp soran herkese teşekkür ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Her şey para, menfaat değil. Çok teklifler, güzel yorumlar geliyor, bir şeyler vermek istiyorlar. Benim ihtiyacım yok, ben kendi yağında kavrulan bir insanım. Allah hepsinden razı olsun. Benim ismimi kullanarak bir şey yapmak isteyen olursa onlara da itibar etmesinler. Arabanın içine de yatak yaptım, bagajdan katıyorum, bagajdan çıkarıyorum. Yattığı zaman en azından istediği yere kadar gidebiliyorum. Neşeleniyor, güzel bir duygu. Arabanın arkasın
