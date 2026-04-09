Video Yaşam Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video
Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video

Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video

09.04.2026 | 16:16

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir iş insanı ve eşine ait lüks araç kiralama şirketini kundaklayan, ardından villalarını kurşun yağmuruna tutan şüphelilere yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, film sahnelerini aratmayan saldırı silsilesinin ardından 11 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Balmumcu Mahallesi, önceki gece saat 04.30 sıralarında dehşeti yaşadı. İşletmeci Selçuk Kürkoğlu ve dini nikahlı eşi Dilek Karamuk'a ait oto kiralama şirketinin önüne motosikletle gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, yanlarında getirdikleri benzini milyonluk araçların üzerine boşalttı.

LÜKS GALERİ SANİYELER İÇİNDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gözü dönmüş saldırganların ateşe verdiği lüks araçlar kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevlerin sardığı 14 araç kullanılamaz hale geldi.

HIZLARINI ALAMADILAR: BU KEZ HEDEF VİLLAYDI!

Gecenin karanlığından faydalanan saldırganların hedefinde sadece iş yeri yoktu. Galeri baskınından hemen sonra Levent Mahallesi'ne geçen şüpheliler, Kürkoğlu ve Karamuk çiftinin ikamet ettiği villayı hedef aldı.

Villanın önüne gelen kasklı şahıslar, silahlarını çekerek peş peşe ateşledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde: 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Villanın duvar ve camlarına 5 mermi isabet ettiği saptandı. Şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar izlerini kaybettirmek için kayıplara karıştı.

GASP BÜRO NEFES KESTİ: 11 GÖZALTI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu’na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 01:21
Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 09.04.2026 | 16:16
