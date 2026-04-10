10.04.2026 | 10:13

Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan çevre yolunda meydana geldi. Karla kaplanan ve kayganlaşan yolda sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kaza sırasında bazı araçların refüje çarptığı, çarpmanın etkisiyle elektrik direklerinde de hasar oluştuğu bildirildi.

Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesinde kaldırdı. Güvenlik güçleri de bölgede önlem alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.
Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 10.04.2026 | 10:13
