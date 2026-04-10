İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video

İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video

10.04.2026 | 08:45

İstanbul’da, çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak çıkar amaçlı bir çeteye karşı çalışma gerçekleştirdi.

Ağırlıklı olarak kentin Anadolu Yakası'nda etkinliği tespit edilen, liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda çete üyesi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda 97 mermi, 5 tüfek kartuşu ve çeşitli çek ve senetler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına kişiler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Bitlis’te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:32
Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 10.04.2026 | 10:13
Küçükçekmece’de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 00:33
Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 10.04.2026 | 09:34
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 01:52
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 10.04.2026 | 09:34
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:55
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:45
Ankara’da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 02:57
Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:23
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 02:37
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 10.04.2026 | 00:10
Lunaparkta, ’Sıfır yer çekimi’ adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 00:18
Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 09.04.2026 | 20:11
Beşiktaş’ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu’na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 01:21
Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 09.04.2026 | 16:16
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 00:15
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 09.04.2026 | 16:06
Sancaktepe’de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:10
Sancaktepe'de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 09.04.2026 | 15:29
Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 00:54
Samsun'da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 09.04.2026 | 15:25
Zeytinburnu’nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 01:06
Zeytinburnu'nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 09.04.2026 | 14:43
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 00:27
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 09.04.2026 | 14:42
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 03:15
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 09.04.2026 | 14:07
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 00:22
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 09.04.2026 | 13:53
TEM Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 01:12
TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 09.04.2026 | 13:42
Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video 09.04.2026 | 12:06
15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video 02:06
15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video 09.04.2026 | 11:57
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; binlerce sikke ve onlarca eser ele geçirildi | Video 01:10
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; binlerce sikke ve onlarca eser ele geçirildi | Video 09.04.2026 | 11:17
Kocaeli’de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video 01:40
Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video 09.04.2026 | 10:54

