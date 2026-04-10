Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video

10.04.2026 | 08:23

Ankara'da kumarhanelere yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren ve kumar oynandığı tespit edilen işletmeler ile ilgili yapılan uygulamalar sonucunda; 9 işletmede kumar oynatıldığı, işletme sahiplerinin her masadan komisyon alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kumarhane kapılarında erkete diye tabir edilen şahısların beklediği, bu şahısların ellerindeki kumanda ile içeriye alarm sistemi üzerinden uyarı gönderdiği, kapı açılma süresine kadar içeride kumar oynatan ve oynayan şahısların masada bulunan suça konu paraları, kayıt tuttukları yazbozları kaldırdıkları tespit edildi. 2 aylık takip sonucunda kumarhanelerin geceli gündüzlü çalıştığı, pazar dahil faal olduğu görülerek, gece saatlerinde yapılan baskınla 28 şüpheli 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı, 11 şüpheli ev hapsi aldı. Konutu terk etmeme yasağı sayesinde şüpheliler artık kumar oynatamayacak. 17 şüpheli ise yurt dışı çıkma yasağı ve düzenli olarak karakola imza atma şartıyla adli kontrol aldı.

Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 02:37
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 10.04.2026 | 00:10
Lunaparkta, ’Sıfır yer çekimi’ adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 00:18
Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 09.04.2026 | 20:11
Beşiktaş’ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu’na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 01:21
Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 09.04.2026 | 16:16
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 00:15
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 09.04.2026 | 16:06
Sancaktepe’de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:10
Sancaktepe'de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 09.04.2026 | 15:29
Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 00:54
Samsun'da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 09.04.2026 | 15:25
Zeytinburnu’nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 01:06
Zeytinburnu'nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 09.04.2026 | 14:43
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 00:27
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 09.04.2026 | 14:42
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 03:15
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 09.04.2026 | 14:07
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 00:22
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 09.04.2026 | 13:53
TEM Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 01:12
TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 09.04.2026 | 13:42
Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video 09.04.2026 | 12:06
15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video 02:06
15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video 09.04.2026 | 11:57
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; binlerce sikke ve onlarca eser ele geçirildi | Video 01:10
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; binlerce sikke ve onlarca eser ele geçirildi | Video 09.04.2026 | 11:17
Kocaeli’de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video 01:40
Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video 09.04.2026 | 10:54
Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza: 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video 01:05
Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video 09.04.2026 | 10:37
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Burak Deniz, Norm Ender dahil 14 kişiye gözaltı kararı | Video 01:53
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Burak Deniz, Norm Ender dahil 14 kişiye gözaltı kararı | Video 09.04.2026 | 09:50
Sarıyer’de kız yurduna gizlice giren şahıs yakalandı | Video 00:40
Sarıyer'de kız yurduna gizlice giren şahıs yakalandı | Video 09.04.2026 | 09:32
Kars’ta kar kalınlığı 30 santimi aştı | Video 05:12
Kars’ta kar kalınlığı 30 santimi aştı | Video 09.04.2026 | 09:02

