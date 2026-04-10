Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video
10.04.2026 | 08:23
Ankara'da kumarhanelere yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Kumarhane kapılarında erkete diye tabir edilen şahısların beklediği, bu şahısların ellerindeki kumanda ile içeriye alarm sistemi üzerinden uyarı gönderdiği, kapı açılma süresine kadar içeride kumar oynatan ve oynayan şahısların masada bulunan suça konu paraları, kayıt tuttukları yazbozları kaldırdıkları tespit edildi. 2 aylık takip sonucunda kumarhanelerin geceli gündüzlü çalıştığı, pazar dahil faal olduğu görülerek, gece saatlerinde yapılan baskınla 28 şüpheli 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı, 11 şüpheli ev hapsi aldı. Konutu terk etmeme yasağı sayesinde şüpheliler artık kumar oynatamayacak. 17 şüpheli ise yurt dışı çıkma yasağı ve düzenli olarak karakola imza atma şartıyla adli kontrol aldı.
