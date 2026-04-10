Çanakkale merkezli 92 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 10.04.2026 | 11:20 Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştilen operasyonda GSM hattı ve banka hesabı kiralayıp 92 milyon TL vurgun yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan operasyonda; kiralanan GSM hatları ve banka hesapları ile 92 milyon TL işlem hacimli dolandırıcılık, yasadışı bahis, kara paranın/suç gelirlerinin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda; çok sayıda SIM kart, cep telefonu ve çeşitli dijital materyale el konuldu.