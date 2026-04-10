İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video
10.04.2026 | 11:35
İstanbul'da bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü. Yağış kısa süre sonra son buldu. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı.
