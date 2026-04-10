Gaziosmanpaşa'da tamir edilmeye çalışılan motosiklette yangın kamerada | Video 10.04.2026 | 13:47 İstanbul Gaziosmanpaşa’da tamirhanede tamir edilmeye çalışan motosiklet bir anda yanmaya başladı. Yangın, tamirciler tarafından söndürülürken; çalışanların kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Gaziosmanpaşa Küçükköy'de dün akşam saatlerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Çalışmayan motosiklet tamir edilmek istenirken, iddiaya göre benzin kaçağından dolayı araçta yangın çıktı. Bu sırada motosiklet başında bekleyen çalışanlar, kaçışmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın çalışanlar tarafından söndürme tüpüyle söndürülürken, motosiklet tamircisi Muhammed Tepe'nin ise eli yandı.Motosiklet tamircisi Muhammed Tepe, "Dün akşam vaktinde mesai bitiminde müşterinin acelesi vardı. İşi var diye aracı tamir edelim diye motosikleti açtık. Enjeksiyon sistemine bakarken bir anda benzin kaçağından dolayı alev aldı motosiklet. Hemen tahliye etmeye çalıştık, gidermeye çalıştık benzini. Kaçağın olduğunu da bilmiyorduk. Motosiklete müdahaleyi ben yapıyordum. Elim yandı. İşte o anda diğer personellerimiz motosikleti tahliye etmeye çalıştı. En son tahliye ettik, müşterinin mağduriyetini giderdik. Parçaları değiştik tabii ki de. Artısı benzin kaçağı vardı, motosiklet ateşleme yapmadığı için çalışmıyordu. Her konuda yardımcı olduk müşterimize. Motosikletin enjeksiyon, enjektör, ateşleme sistemine her periyodik bakımda uzman servisler tarafından bakılması lazım. Kaçak var mı? Periyodik bakımlarda kontrol edilirse motosikletin ömür açısından sağlığı açısından daha iyi olur" dedi.