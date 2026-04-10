Gaziosmanpaşa'da tamir edilmeye çalışılan motosiklette yangın kamerada | Video

10.04.2026 | 13:47

İstanbul Gaziosmanpaşa’da tamirhanede tamir edilmeye çalışan motosiklet bir anda yanmaya başladı. Yangın, tamirciler tarafından söndürülürken; çalışanların kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Gaziosmanpaşa Küçükköy'de dün akşam saatlerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Çalışmayan motosiklet tamir edilmek istenirken, iddiaya göre benzin kaçağından dolayı araçta yangın çıktı. Bu sırada motosiklet başında bekleyen çalışanlar, kaçışmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın çalışanlar tarafından söndürme tüpüyle söndürülürken, motosiklet tamircisi Muhammed Tepe'nin ise eli yandı.
Motosiklet tamircisi Muhammed Tepe, "Dün akşam vaktinde mesai bitiminde müşterinin acelesi vardı. İşi var diye aracı tamir edelim diye motosikleti açtık. Enjeksiyon sistemine bakarken bir anda benzin kaçağından dolayı alev aldı motosiklet. Hemen tahliye etmeye çalıştık, gidermeye çalıştık benzini. Kaçağın olduğunu da bilmiyorduk. Motosiklete müdahaleyi ben yapıyordum. Elim yandı. İşte o anda diğer personellerimiz motosikleti tahliye etmeye çalıştı. En son tahliye ettik, müşterinin mağduriyetini giderdik. Parçaları değiştik tabii ki de. Artısı benzin kaçağı vardı, motosiklet ateşleme yapmadığı için çalışmıyordu. Her konuda yardımcı olduk müşterimize. Motosikletin enjeksiyon, enjektör, ateşleme sistemine her periyodik bakımda uzman servisler tarafından bakılması lazım. Kaçak var mı? Periyodik bakımlarda kontrol edilirse motosikletin ömür açısından sağlığı açısından daha iyi olur" dedi.
Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video 05:39
Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video 10.04.2026 | 13:36
Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 00:56
Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 10.04.2026 | 11:40
İstanbul’da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 00:33
İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 10.04.2026 | 11:35
Çanakkale merkezli 92 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 00:20
Çanakkale merkezli 92 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 10.04.2026 | 11:20
Bitlis’te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:32
Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 10.04.2026 | 10:13
Küçükçekmece’de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 00:33
Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 10.04.2026 | 09:34
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 01:52
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 10.04.2026 | 09:34
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:55
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:45
Ankara’da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 02:57
Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:23
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 02:37
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 10.04.2026 | 00:10
Lunaparkta, ’Sıfır yer çekimi’ adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 00:18
Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 09.04.2026 | 20:11
Beşiktaş’ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu’na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 01:21
Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 09.04.2026 | 16:16
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 00:15
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 09.04.2026 | 16:06
Sancaktepe’de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:10
Sancaktepe'de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 09.04.2026 | 15:29
Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 00:54
Samsun'da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 09.04.2026 | 15:25
Zeytinburnu’nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 01:06
Zeytinburnu'nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 09.04.2026 | 14:43
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 00:27
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 09.04.2026 | 14:42
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 03:15
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 09.04.2026 | 14:07
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 00:22
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 09.04.2026 | 13:53

