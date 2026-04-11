Gaziantep’te hareketli dakikalar: Rehine olayı adım adım dron kamerasında | Video
11.04.2026 | 09:20
Gaziantep’te ‘teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini ayağından yaralayan şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları emniyet dron kameralarına yansıdı.
SEVGİLİSİNİ YARALADIKTAN SONRA KAÇTI
Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.
ŞAHSIN ADIM ADIM TAKİP EDİLEREK YAKALANMA ANLARI DRON KAMERASINDA
'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini ayağından yaralayan şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları ise emniyet dron kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın rehin alma ve polise ateşle karşılık verme anları ile özel harekat ve psikolog eşliğinde ikna edilerek teslim alınma anları yer aldı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, "Şahinbey İlçemizde uyuşturucu suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çevresindeki farklı şahısları rehin alarak ekiplerimize silah kullanan şüpheli adım adım takip edilerek yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
