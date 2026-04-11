Gaziantep’te hareketli dakikalar: Rehine olayı adım adım dron kamerasında | Video

11.04.2026 | 09:20

Gaziantep’te ‘teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini ayağından yaralayan şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları emniyet dron kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U. (49) isimli şahıs, polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.

SEVGİLİSİNİ YARALADIKTAN SONRA KAÇTI
Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.

ŞAHSIN ADIM ADIM TAKİP EDİLEREK YAKALANMA ANLARI DRON KAMERASINDA
'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini ayağından yaralayan şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları ise emniyet dron kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın rehin alma ve polise ateşle karşılık verme anları ile özel harekat ve psikolog eşliğinde ikna edilerek teslim alınma anları yer aldı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, "Şahinbey İlçemizde uyuşturucu suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çevresindeki farklı şahısları rehin alarak ekiplerimize silah kullanan şüpheli adım adım takip edilerek yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sakarya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01:26
Sakarya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı | Video 11.04.2026 | 08:52
Çekmeköy’de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video 02:56
Çekmeköy'de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video 10.04.2026 | 16:41
Samsun’da sınıfı basan kadın veli yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi | Video 02:29
Samsun'da sınıfı basan kadın veli yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2026 | 16:29
Tartıştıkları okul arkadaşlarını böyle darbettiler! | Video 00:31
Tartıştıkları okul arkadaşlarını böyle darbettiler! | Video 10.04.2026 | 16:17
İstanbul’da yağmur sonrası manzara böyle görüntülendi | Video 01:33
İstanbul'da yağmur sonrası manzara böyle görüntülendi | Video 10.04.2026 | 16:02
Beşiktaş’ta oto galerideki kundaklama olayıyla ilgili gözaltına 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04:52
Beşiktaş’ta oto galerideki kundaklama olayıyla ilgili gözaltına 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2026 | 14:57
Gaziosmanpaşa’da tamir edilmeye çalışılan motosiklette yangın kamerada | Video 03:08
Gaziosmanpaşa'da tamir edilmeye çalışılan motosiklette yangın kamerada | Video 10.04.2026 | 13:47
Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video 05:39
Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video 10.04.2026 | 13:36
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! | Video 02:18
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! | Video 10.04.2026 | 13:08
Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 00:56
Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 10.04.2026 | 11:40
İstanbul’da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 00:33
İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 10.04.2026 | 11:35
Çanakkale merkezli 92 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 00:20
Çanakkale merkezli 92 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 10.04.2026 | 11:20
Bitlis’te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:32
Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 10.04.2026 | 10:13
Küçükçekmece’de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 00:33
Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 10.04.2026 | 09:34
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 01:52
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 10.04.2026 | 09:34
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:55
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:45
Ankara’da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 02:57
Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:23
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 02:37
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 10.04.2026 | 00:10
Lunaparkta, ’Sıfır yer çekimi’ adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 00:18
Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 09.04.2026 | 20:11

