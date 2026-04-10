Çekmeköy'de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video

10.04.2026 | 16:41

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 13:45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araçlara çarptı. Zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

'AŞIRI BUZLANMA OLMUŞ'

Kazaya karışan Özgür Özgül, "İlerdeki virajda dolu nedeniyle aşırı buzlanma olmuş. Geç fark ettik bu iki araç kazalıydı. Bizde döne döne bariyerlere vurarak durabildik. İnşallah kimsenin canına bir şey gelmez. Ağır yaralı bir hanımefendi ve beyefendi var. Umarım herkes iyi olur. Bizde çok şükür bir şey yok" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY