Ordu'da sabun paketleme ve oto parça yalanıyla 21 milyonluk vurgun | Video
11.04.2026 | 09:39
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen siber operasyonunda, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 21 milyon lirayı aşan para trafiğinin tespit edildiği operasyonda 8 kişi tutuklandı.
Yapılan incelemelerde ekipler tarafından, dolandırıcılık şebekesinin hesaplarında toplam 21 milyon 814 bin 118 lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi. Vatandaşlardan toplanan paraların izini kaybettirmek için farklı hesaplara aktarıldığı görüldü. 7 Nisan 2026 tarihinde Ünye merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Emniyet yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları sosyal medyadaki cazip görünen iş ilanları ve piyasa değerinin altındaki satışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
00:15
03:47
03:48
01:26
Sakarya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı | Video 11.04.2026 | 08:52
02:56
Çekmeköy'de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video 10.04.2026 | 16:41
02:29
00:31
Tartıştıkları okul arkadaşlarını böyle darbettiler! | Video 10.04.2026 | 16:17
01:33
İstanbul'da yağmur sonrası manzara böyle görüntülendi | Video 10.04.2026 | 16:02
04:52
03:08
05:39
02:18
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! | Video 10.04.2026 | 13:08
00:56
00:33
İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 10.04.2026 | 11:35
00:20
00:32
Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 10.04.2026 | 10:13
00:33
01:52
00:55
İstanbul’da organize suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:45