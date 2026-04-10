Samsun'da sınıfı basan kadın veli yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2026 | 16:29 Samsun'da bir ilkokulda ders sırasında sınıfa girerek öğretmene hakaret edip tehditte bulunduğu ve saldırı girişiminde yer aldığı iddia edilen kadın veli, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda 6 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olayda, 28 yaşındaki ve bir çocuk annesi K.K., sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel'in ders anlattığı sırada sınıfa zorla girmek istedi. Olay sırasında sınıfta bulunan öğrencilerin korku yaşadığı, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde velinin, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım. Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor" sözleriyle sınıf kapısını tekmelediği görüldü. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle veli güçlükle uzaklaştırıldı.Olayın ardından yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan K.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınan veli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde sınıf içinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen K.K., savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.