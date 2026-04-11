Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" operasyonu: 86 tutuklama | Video
11.04.2026 | 11:25
Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli tutuklanırken şahısların hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
