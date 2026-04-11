Adana merkezli 22 ilde

Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" operasyonu: 86 tutuklama | Video

11.04.2026 | 11:25

Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli tutuklanırken şahısların hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait banka hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Adana merkezli Muğla, İzmir, Aydın, Isparta, Burdur, Denizli, Balıkesir, Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Erzincan'da 7 Nisan'da operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması operasyonu: 86 tutuklama | Video 01:05
Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" operasyonu: 86 tutuklama | Video 11.04.2026 | 11:25
Çadıra dron destekli operasyon: 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:44
Çadıra dron destekli operasyon: 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 11.04.2026 | 11:11
Ordu’da sabun paketleme ve oto parça yalanıyla 21 milyonluk vurgun | Video 01:01
Ordu'da sabun paketleme ve oto parça yalanıyla 21 milyonluk vurgun | Video 11.04.2026 | 09:39
Trafikte dehşet! Araçta çocuğu olan kadının otomobiline saldıran sürücü kamerada | Video 00:15
Trafikte dehşet! Araçta çocuğu olan kadının otomobiline saldıran sürücü kamerada | Video 11.04.2026 | 09:36
Gaziantep’te hareketli dakikalar: Rehine olayı adım adım dron kamerasında | Video 03:47
Gaziantep’te hareketli dakikalar: Rehine olayı adım adım dron kamerasında | Video 11.04.2026 | 09:20
Para dolu çantasını çalmaya çalışan kapkaççıyı metrelerce böyle kovaladı | Video 03:48
Para dolu çantasını çalmaya çalışan kapkaççıyı metrelerce böyle kovaladı | Video 11.04.2026 | 09:19
Sakarya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01:26
Sakarya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı | Video 11.04.2026 | 08:52
Çekmeköy’de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video 02:56
Çekmeköy'de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video 10.04.2026 | 16:41
Samsun’da sınıfı basan kadın veli yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi | Video 02:29
Samsun'da sınıfı basan kadın veli yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2026 | 16:29
Tartıştıkları okul arkadaşlarını böyle darbettiler! | Video 00:31
Tartıştıkları okul arkadaşlarını böyle darbettiler! | Video 10.04.2026 | 16:17
İstanbul’da yağmur sonrası manzara böyle görüntülendi | Video 01:33
İstanbul'da yağmur sonrası manzara böyle görüntülendi | Video 10.04.2026 | 16:02
Beşiktaş’ta oto galerideki kundaklama olayıyla ilgili gözaltına 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04:52
Beşiktaş’ta oto galerideki kundaklama olayıyla ilgili gözaltına 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2026 | 14:57
Gaziosmanpaşa’da tamir edilmeye çalışılan motosiklette yangın kamerada | Video 03:08
Gaziosmanpaşa'da tamir edilmeye çalışılan motosiklette yangın kamerada | Video 10.04.2026 | 13:47
Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video 05:39
Bedensel engelli oğlu için hazırladığı aparatla takdir toplayan fedakar baba duygularını anlattı | Video 10.04.2026 | 13:36
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! | Video 02:18
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! | Video 10.04.2026 | 13:08
Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 00:56
Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 10.04.2026 | 11:40
İstanbul’da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 00:33
İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu | Video 10.04.2026 | 11:35
Çanakkale merkezli 92 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 00:20
Çanakkale merkezli 92 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı | Video 10.04.2026 | 11:20
Bitlis’te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:32
Bitlis'te 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 10.04.2026 | 10:13
Küçükçekmece’de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 00:33
Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı! O anlar kamerada | Video 10.04.2026 | 09:34

