Kars'ta sarıçam ormanları beyaza büründü | Video 11.04.2026 | 12:56 Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Kars'ta kış etkisini artırarak sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Sarıkamış sarıçam ormanlarının havadan görüntülenen görüntüsü kışın Nisan ayında tüm şiddetiyle sürdüğünü gözler önüne serdi.

Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan sarıçam ormanları, yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Drone ile kaydedilen görüntülerde, ağaçların üzerini kaplayan kalın kar tabakası yer alıyor.Kars'ta ekili tarım arazileri de kar altında kaldı. Çiftçiler, kar yağışının özellikle kışlık ürünler için bir yandan koruyucu etkisi olabileceğini belirtirken, yoğun yağışın uzun sürmesi halinde bazı riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor."Bir tarafımız yeşil, bir tarafımız beyaz gelmez bu yaz"Kars'ta tarım arazilerinin kar altında kaldığını ifade eden Adem Alp, "Bu yıl vatandaşlarımız, köylülerimiz ve çiftçilerimiz Doğu ve Güneydoğu da yazı bekler olduk. Gördüğünüz gibi 'bir tarafımız yeşil, bir tarafımız beyaz gelmez bu yaz' diye bir cümle var. Onu söylememiz gerekiyor. Yoğun bir kar yağışı günlerdir etkili oluyor. Tabi çiftçiler olarak yer ekimini bekliyoruz. Tarla sürümlerini bekliyoruz. Bir türlü yapamadık. İnşallah Mayıs ayına kadar yazın gelmesini bekliyoruz" dedi.Kent merkezinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Kars'ta, vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmekte zaman zaman zorluk yaşarken, hafta sonu olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda boş kaldıÖte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden Kars'a yine uyarı geldi. Buna göre yapılan son değerlendirmelerde Kars ve çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların bugün akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Kars ve bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve Ağrı çevrelerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelerde bölgede kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini ifade edildi.