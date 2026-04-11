Bayındır'da 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 11.04.2026 | 12:04 Bayındır'da aranan bir şahsa yönelik yürütülen çalışma sırasında görevli ekiplere mukavemet gösterilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır'da aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında bazı şahıslar görevli ekiplere mukavemet gösterdi. Yaşanan olayın ardından S.T., R.S., F.Ö. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.Jandarma ekiplerince yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Olay, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik görev yapan ekiplere karşı gösterilen mukavemete müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.