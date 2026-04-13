1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar | Video 13.04.2026 | 10:33 İstanbul'da 1.5 milyon sahte ilaç ve yaklaşık 10 milyon sahte ilaç üretimine yetecek ham madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; insan sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak bazı ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit etti ve Bayrampaşa İlçesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; yasa dışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1.5 milyon hap formunda sahte ilaç ve yaklaşık 10 milyon ilaç üretimine yetecek miktarda hammadde ele geçirildi. Bir şüpheli serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.