Giresun'dan Sinop'a gelen aile otomobille tarlaya uçtu: 5 yaralı | Video 11.04.2026 | 14:23 Sinop'ta otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erfelek-Lala yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Sinop'a gelen sürücü Ö.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki çalılık alana uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.