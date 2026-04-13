Ümraniye'de arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku kamerada! Çaldığı araçla yakalandı | Video

13.04.2026 | 11:28

İstanbul Ümraniye’de kız arkadaşı ile araç içerisinde sohbet eden 27 yaşındaki H.H. dehşet dolu anlar yaşadı. Araca doğru yaklaşan biri cama silahın kabzası ile vurdu. Yüzü maskeli gaspçı, çifti araç içinden zorla indirip arabayı gasp etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Gasp edilen aracı sahte plaka takılı şekilde buldu. Gözaltına alınan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenile İ.Ç. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken aracı başka bir hırsızlık olayında kullanmak için gasp ettiği öne sürüldü.