Narkotik polisinden baskın! Valizler dolusu uyuşturucu ele geçirildi | Video 13.04.2026 | 11:33 İstanbul Masası Narkotik Polisleri; üç farklı operasyonda valizler dolusu uyuşturucu madde ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Bebek, Etiler, Kuruçeşme'de bulunan bazı ünlü mekanlara baskın yapan ve 3'ü işletmelerde olmak üzere 19 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; zehir tacirlerine Esenler, Fatih ve Zeytinburnu'nda peş peşe operasyonlar yaptı. Üç kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak'' suçundan gözaltına alındı.

İki ikamet adresi ve üç araçta yapılan detaylı aramalarda satışa hazır paketlenmiş halde ve valizler içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Operasyonlarda 147 bin sentetik hap, 11 kilo 500 gram Skunk maddesi, bir kilo 150 gram Kokain maddesi ve bir kilo katkı maddesi, altı kilo Bonzai hammaddesi (A-M 2021) bulundu. Uyuşturucu sevkiyatı esnasında suçüstü yakalanan üç zehir taciri de tutuklandı.