Volkan Konak'ın küçük kızı sesiyle tüyleri diken diken etti: Duyanlar bir daha dinledi... | Video

13.04.2026 | 11:14

Sanat dünyasının unutulmaz ismi Volkan Konak’ın vefatının ardından yürekleri burkan bir paylaşım geldi. Eşi Selma Konak küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Babasının o güçlü ve karakteristik tınısını taşıyan minik Konak için çok sayıda "Baban seninle gurur duyardı" yorumları yapılırken, video kısa sürede büyük ilgi gördü.