Çorlu'da korkunç kaza: Otomobille çarpıştı, motosikletten fırladı! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada | Video 11.04.2026 | 14:48 Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışması sonucu motosikletten fırlayan sürücünün yere savrularak yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Rumeli Mahallesi civarında meydana geldi. Çağlayan Sokak'ta seyreden S.A.'nın kullandığı motosiklet, Kumru Caddesi'nde seyreden bir otomobille yol ayrımında çarpıştı.Kaza sonrası motosikletin üzerinden fırlayan sürücü S.A. yere savruldu. Yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.