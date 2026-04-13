Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı | Video

13.04.2026 | 14:12

Sivas'ta Sivasspor altyapı futbolcularını taşıyan ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara Karayolu üzerindeki Sivasspor tesisleri önünde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki ticari taksi, Sivasspor U-13 takımında forma giyen genç futbolcuları taşıdığı sırada tesislere giriş yapmak istedi. Bu esnada İ.Ü. yönetimindeki otomobil, taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Kazada sürücüler ile birlikte takside bulunan 4 genç sporcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
