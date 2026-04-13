İstanbul'da öz kızını ve eski eşini öldüren şüpheli kamerada | Video

13.04.2026 | 14:04

İstanbul Zeytinburnu’nda 19 yaşındaki öz kızını ve bir yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik (39)'i silahla öldürüp kaçan şüpheli Ercan Şevgin (53) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sultangazi’de arkadaşının evinde yakalandı. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelini kaçış anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 9 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Şevgin 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Şevgin ile Türkan Bildik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine silahını çıkaran şüpheli, eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Şevgin'e ateş etti. Saldırının ardından şüpheli Ercan Şevgin kaçarken, bu sırada evde olan Türkan Bildik'in kardeşi Güney Bildik, ekiplere ihbarda bulundu.

KAPIYI AÇTIM BANDA DA SİLAH DOĞRULTTU

Güney Bildik; "Ablamın eski eşi barışmak için çok ısrarcı olmuştu. Olaydan 3 gün önce eve gelip birlikte kalmaya başladı. Olay günü de ben diğer odada otururken silah sesi duydum. Kapıyı açtığımda bana da silah doğrultunca korktum. Sonra kendisi evden kaçıp gitti. İçeri girdiğimde ablam ve yeğenimi vurulmuş olarak gördüm" dediği öne sürüldü.

ESKİ EŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Şevgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan Bildik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Türkan Bildik'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra Sultangazi'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan arkadaşı C.P.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

