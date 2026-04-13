Samsun'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırganın kaçış anları kamerada | Video 13.04.2026 | 12:08 Samsun'da okul önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenilen olayda saldırgan, silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 09.50'de İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'ta bulunan Tülay Başaran Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engelsiz Yaşam Derneği'nde birlikte çalıştıkları öğrenilen taraflar arasında, dergi basımı, yayını ve dağıtımıyla ilgili alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Dernekte başlayan tartışma sokakta devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K.(31), tabancayla T.D. (36) ve A.Ş.'ye (25) ateş açtı. Açılan ateş sonucu T.D. sağ diz altından, A.Ş. ise sağ ayak bileği ve sol ayak altından yaralandı. T.D., Samsun Şehir Hastanesi acil servisine, A.Ş. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekiplerince olay yerinde 7 adet 7.65 milimetre çapında boş kovan ele geçirildi. Polis olaydan sonra kaçan U.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. U.K.'nin kaçış anı ise olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Öte yandan, silah seslerini duyan okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler kısa süreli panik yaşadı. Mermilerin sekerek okulda veya yoldan geçen başka kişilere isabet etmemesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti.