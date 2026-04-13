Burdur'da 7 kişinin öldüğü trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü tutuklandı | Video 13.04.2026 | 12:13 Antalya-Isparta kara yolunda minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen beton mikserinin sürücüsü tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolu Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan Antalya yönüne seyreden Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri, Aksu ilçesi Karagöz Mahallesi'nde serada çalışan isçileri taşıyan Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan ve önüne aldığı minibüsü yaklaşık 70 metre sürükleyen tır yol kenarında durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, Antalya ve Burdur itfaiyesine ait ekipler sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ve yolculardan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır, Yeter Gümüş hayatını kaybetti. Esin K., Zülgariye Ö. ve beton mikseri sürücüsü Gürkan G. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin arından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı görevlendirildi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Burdur'a götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.



Hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kazanın ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne gelen acılı aileler, yakınlarının cenazelerini teslim aldı. Kazada hayatını kaybeden Hayrunisa Karaca, Yeter Gümüş Kargı köyünde köy mezarlığına defnedildi. Elmas Yüce, Cemile Çakır, Gülsüm Özkan ve Adil Özkan ise öğle namazına müteakip Kocaaliler Beldesi mezarlığında öğleyin kılınan cenaze namazının ardından ve Zeynep Minaz ise Kayı köyünde toprağa verildi.



Beton mikserinin sürücüsü tutuklandı

Kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen beton mikseri sürücüsü Gürkan G., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından beton mikseri sürücüsü Gürkan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.