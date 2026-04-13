Burdur'da 7 kişinin öldüğü trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü tutuklandı | Video

13.04.2026 | 12:13

Antalya-Isparta kara yolunda minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen beton mikserinin sürücüsü tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolu Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan Antalya yönüne seyreden Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri, Aksu ilçesi Karagöz Mahallesi'nde serada çalışan isçileri taşıyan Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan ve önüne aldığı minibüsü yaklaşık 70 metre sürükleyen tır yol kenarında durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, Antalya ve Burdur itfaiyesine ait ekipler sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ve yolculardan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır, Yeter Gümüş hayatını kaybetti. Esin K., Zülgariye Ö. ve beton mikseri sürücüsü Gürkan G. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin arından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı görevlendirildi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Burdur'a götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.


Hayatını kaybedenler toprağa verildi
Kazanın ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne gelen acılı aileler, yakınlarının cenazelerini teslim aldı. Kazada hayatını kaybeden Hayrunisa Karaca, Yeter Gümüş Kargı köyünde köy mezarlığına defnedildi. Elmas Yüce, Cemile Çakır, Gülsüm Özkan ve Adil Özkan ise öğle namazına müteakip Kocaaliler Beldesi mezarlığında öğleyin kılınan cenaze namazının ardından ve Zeynep Minaz ise Kayı köyünde toprağa verildi.


Beton mikserinin sürücüsü tutuklandı
Kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen beton mikseri sürücüsü Gürkan G., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından beton mikseri sürücüsü Gürkan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da fuhuş yaptıran spa-masaj salonlarına baskın: 9 kadın kurtarıldı | Video 01:03
Adana'da fuhuş yaptıran spa-masaj salonlarına baskın: 9 kadın kurtarıldı | Video 13.04.2026 | 12:15
Samsun’da okul önünde silahlı saldırı! Saldırganın kaçış anları kamerada | Video 02:20
Samsun'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırganın kaçış anları kamerada | Video 13.04.2026 | 12:08
Son dakika... Antalya Demre’deki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:13
Son dakika... Antalya Demre'deki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.04.2026 | 12:06
Kamyonun kasasından düşen inşaat demirleri otomobilin tavanını deldi | Video 01:03
Kamyonun kasasından düşen inşaat demirleri otomobilin tavanını deldi | Video 13.04.2026 | 12:01
Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video 00:46
Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video 13.04.2026 | 11:59
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı | Video 00:53
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı | Video 13.04.2026 | 11:57
Beyoğlu’nda yangın: Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 03:59
Beyoğlu'nda yangın: Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 13.04.2026 | 11:53
Antalya’da inşaat demirlerinin otomobile ok gibi saplanma anı kamerada | Video 04:15
Antalya'da inşaat demirlerinin otomobile ok gibi saplanma anı kamerada | Video 13.04.2026 | 11:52
Batman’da TIR’ın taşıdığı cipin tabanında 24,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 04:03
Batman'da TIR’ın taşıdığı cipin tabanında 24,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 13.04.2026 | 11:40
‘Acımı hafifletiyor’ deyip acil serviste zurna çaldı | Video 04:37
‘Acımı hafifletiyor’ deyip acil serviste zurna çaldı | Video 13.04.2026 | 11:40
Narkotik polisinden baskın! Valizler dolusu uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:53
Narkotik polisinden baskın! Valizler dolusu uyuşturucu ele geçirildi | Video 13.04.2026 | 11:33
Ümraniye’de arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku kamerada! Çaldığı araçla yakalandı | Video 01:41
Ümraniye'de arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku kamerada! Çaldığı araçla yakalandı | Video 13.04.2026 | 11:28
Volkan Konak’ın küçük kızı sesiyle tüyleri diken diken etti: Duyanlar bir daha dinledi... | Video 04:37
Volkan Konak'ın küçük kızı sesiyle tüyleri diken diken etti: Duyanlar bir daha dinledi... | Video 13.04.2026 | 11:14
1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar | Video 00:53
1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar | Video 13.04.2026 | 10:33
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecanı! İ 02:53
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecanı! İ 12.04.2026 | 23:32
Bursa’da kaza yapan araç merdivenlerden yuvarlandı 01:27
Bursa'da kaza yapan araç merdivenlerden yuvarlandı 12.04.2026 | 21:42
Hakkari beyaza büründü 01:01
Hakkari beyaza büründü 12.04.2026 | 17:40
Bebek’te ünlülerin uğrak mekanına baskın! 00:25
Bebek'te ünlülerin uğrak mekanına baskın! 12.04.2026 | 00:27
Ünlü mekana uyuşturucu baskını! 00:38
Ünlü mekana uyuşturucu baskını! 12.04.2026 | 00:14

