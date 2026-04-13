Beyoğlu'nda yangın: Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 13.04.2026 | 11:53 İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımın koltuğa, oradan da 5 katlı binanın bodrum katına sıçraması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 4'üncü katta mahsur kalan 2 yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif şekilde dumandan etkilenen kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın arka kısmında saat 10.00 sıralarında iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada koltuğa kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binaya ulaştı. Bina dumanla dolarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 4'üncü katta mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. 2 yaşlı kadın itfaiye merdiveniyle kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, hafif şekilde dumandan etkilenen 2 kadına ambulansta müdahale edildi.