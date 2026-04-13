İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı | Video 13.04.2026 | 11:57

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştiren polis; Fatih, Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde 2 adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Adrese yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlara hedef olan 2 evde ve 3 araçta yapılan aramalarda 147 bin sentetik ecza hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain maddesi, 1 kilo beyaz renkli katkı maddesi, 6 kilo bonzai türü uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar, "uyuşturucu ticareti, satışı, depolanması" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.