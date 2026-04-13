Video Yaşam Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video
Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video

Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video

13.04.2026 | 11:59

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında bu sabah 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Demre ilçesinde bu sabah 08:43'de 3.5 ve 08:48'de 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.


3,5 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 26.05 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 4.7 büyüklüğündeki deprem ise 16.17 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Finike ve Kumluca gibi bazı çevre ilçelerde de hissedildi.

Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video 00:46
Antalya Demre’de 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem | Video 13.04.2026 | 11:59
