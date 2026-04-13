Adana'da fuhuş yaptıran spa-masaj salonlarına baskın: 9 kadın kurtarıldı | Video 13.04.2026 | 12:15 Adana'da fuhuş yaptırdığı tespit edilen spa-masaj salonlarına yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken 9 kadın fuhuştan kurtarıldı. Yakalanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 farklı spa-masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 51 uyuşturucu hap, 120 bin TL değerin altın ve 42 bin TL ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken 9 mağdur kadın fuhuştan kurtarıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2'si adli kontrol bir kişi savcılıktan serbest kaldı.