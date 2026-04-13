Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi | Video 13.04.2026 | 13:04 Adıyaman'ın Besni ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

Besni'ye bağlı Kızılin Köyü sınırlarında sabahın erken saatlerinde doğa fotoğrafçısı Volkan Yayla tarafından kaydedilen görüntülerde, çizgili sırtlanın sarı çiçeklerle kaplı tarlada yürüdüğü görüldü. Doğal ortamında sakin şekilde ilerleyen hayvanın bir süre çevrede dolaştığı ve objektife net şekilde yansıdığı dikkat çekti.

KORUMA ALTINDAKİ TÜRLERDEN BİRİ

Türkiye'de nadir görülen ve koruma altında bulunan çizgili sırtlanın bölgede görüntülenmesi, yaban hayatının devamlılığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür gözlemlerin ekosistemin sağlıklı işleyişine işaret ettiğini belirtiyor. Görüntüde ardından çizgili sırtlanın bir süre sonra gözlerden uzaklaşarak doğal yaşam alanına döndüğü görülüyor.