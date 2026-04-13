13.04.2026 | 12:24

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aracında kalp krizi geçiren 64 yaşındaki sürücü, devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde hızla hastaneye ulaştırıldı. Yaşananlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde rutin devriye görevini yürüten Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi, yol kenarında duran araçtaki sürücünün durumundan şüphelendi. Aracı kontrol eden ekipler, direksiyon başındaki 64 yaşındaki Hasan Çelik'in fenalaştığını ve kalp krizi geçirdiğini belirledi.


Durumun kritik olduğunu fark eden jandarma personeli, ambulans bekleyerek zaman kaybetmemek adına hızla inisiyatif aldı. Bir jandarma personeli Çelik'in aracının direksiyonuna geçerek, vatandaşı Kandıra Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.


Görevli jandarma personellerine Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Jandarmanın hızlı refleksi hayat kurtardı | Video 13.04.2026 | 12:24
