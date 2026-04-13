Amasya'da aynı evde ikinci soba faciası: Bu kez baba ve oğlu hayatını kaybetti | Video

13.04.2026 | 14:27

Amasya'da 11 yıl önce anne ve oğlunun soba zehirlenmesinden öldüğü evde bu sefer de baba ile diğer evladı aynı sonla hayatını kaybetti. Sobadan sızan gaz, bir ailenin ocağını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'taki müstakil evde yaşayan Yasemin (50) ve oğlu Anıl Ali Zeren (14), 11 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Yaşadıkları büyük acı sonrası hayata tutunmaya çalışan baba Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper (39) de 11 yıl sonra aynı kaderi yaşadı.


Baba ve oğluna telefonla ulaşamayan yakınları, polislerle birlikte girdikleri evde baba-oğulu yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen acil sağlık ekipleri baba ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri büyük şok yaşadı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından tabuta konularak cenaze aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Zeren ailesinin 11 yıl arayla aynı acı sonla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce de soba zehirlenmesi olmuştu. Anne ve oğlu ölmüştü. Şimdi de baba ve diğer oğlu hayatını kaybetti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmişler" diye konuştu.

