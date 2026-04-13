İstanbul Beyoğlu'nda 'yardım' yalanıyla yankesicilik kamerada | Video 13.04.2026 | 13:32 İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde alkol etkisindeki kişiye yardım ediyor izlenimi oluşturarak çantasını çalan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 05 Nisan tarihinde saat 05.40 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin, cadde üzerinde alkol etkisinde olduğu değerlendirilen bir şahsa yardım ediyormuş izlenimi oluşturdukları, ardından el çabukluğu ile mağdurun çantasını alarak uzaklaşmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekipler, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kimlikleri belirlenen yaşı küçük olan Y.E.K. ile O.A. isimli şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde çanta içerisinde 390 lira, bir adet taşınabilir güç kaynağı ve bir adet şarj cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar mağdur şahsa teslim edildi. Yakalanan şüpheliler, 'yankesicilik' suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.