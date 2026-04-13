Van'da öğrencilerin bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı | Video 13.04.2026 | 16:26

Van'da öğrenciler, okul çevresinde yerde hareketsiz halde duran bir ebabil kuşu buldu. Kuşu okula götüren öğrenciler, su ve yiyecek vererek ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre bakımını üstlendikleri kuşun daha iyi koşullarda tedavi edilmesi gerektiğini düşünen öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, ebabil kuşunu teslim alarak tedavi altına aldı.