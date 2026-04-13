Çatalca'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kamerada | Video

13.04.2026 | 16:23

İstanbul Çatalca'da kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak 77 yaşındaki S.A.'yı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Nisan Çarşamba günü Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, telefonla S.A.'yı arayan kişi, kendini polis olarak tanıttı. S.A.'yı ikna ederek tuzağa düşüren şüpheliler, toplam değeri 1 milyon 500 bin lira olan ziynet eşyasını alarak motosiklet ile uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Çatalca Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ekipler tarafından Esenyurt'taki adreslere düzenlenen operasyonda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyası sahibine teslim edildi. Karakolda yapılan ilk sorgulamada, ifadesi alınan K.B.'nin ziynet eşyası ve paraları aldığını itiraf ettiği öğrenildi. Karakolda işlemleri tamamlanan M.A.A. serbest bırakılırken, K.B., M.E. ve E.B. adliyeye sevk edildi.

