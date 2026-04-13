Gaziosmanpaşa'da binadan kopan tahta parçası kepçe operatörü yaralandı | Video 13.04.2026 | 16:17 İstanbul Gaziosmanpaşa'da yıkım çalışması yapan kepçe operatörünün sürücüsü, binadan düşen tahta parçasının aracın camını parçalaması nedeniyle yaralandı. Ayağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre kepçe operatörü Muhammet B., bir süredir yıkımı devam eden binanın yıkımını yaparken inanılmaz bir kaza yaşandı. Binadan kopan tahta parçaları aracın camını parçalayarak talihsiz adamın ayağının üzerine düştü. Kepçe operatörü Muhammet B.'nin ayağını kesildi. Kaza alanına çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Muhammet B. kepçeden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.