Video Yaşam İstanbul Levent'teki saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı | Video
İstanbul Levent'teki saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı | Video

İstanbul Levent'teki saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı | Video

13.04.2026 | 15:57

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Cömert Sokak'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. 2 yaralı teröristin hastanede tedavi altında olduğu soruşturmada, 4 şüpheliden 3'ünün daha İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Levent’teki saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı | Video 16:14
İstanbul Levent'teki saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı | Video 13.04.2026 | 15:57
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY