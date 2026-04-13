Kahramanmaraş'ta trafodaki patlama anı kamerada | Video 13.04.2026 | 14:44 Kahramanmaraş'ta çıkan trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir trafoda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.