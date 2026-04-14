Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı | Video

14.04.2026 | 08:56

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.