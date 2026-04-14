Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı | Video

14.04.2026 | 13:16

Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde polisin düzenlediği operasyonda 16'sı ihraç 19 kamu görevlisinin olduğu 43 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, başsavcılığının talimatlarına istinaden Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik aralarında Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum illerinin de bulunduğu Mersin merkezli toplam 8 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında:" Operasyon neticesinde H. K. İsimli şüphelinin SİGNAL isimli program üzerinden yurtdışında bulunan örgüt üyelerinden kendisine ve çevresinde bulunan Yusuf ve Yusuf aileleri olarak tabir edilen diğer örgüt mensuplarına 2017-2025 yılları arasında Muavenet adı altında yardım talebinde bulunarak yurtdışından/yurtiçinden gelen yardımları çevresinde bulunan örgüte müzahir kişiler adına açtırdığı banka hesapları üzerinden aldığı ve organizasyonunu sağlayarak dağıtımını yaptığı olay kapsamında H.K isimli şüpheli dahil tespiti yapılan aralarında 3'ü aktif görevde 16'sı ihraç toplam 19 kamu görevlisinin de bulunduğu (43) şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Esenyurt’ta iseli gençler birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 03:04
Esenyurt'ta iseli gençler birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:05
Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 00:59
Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:00
Şanlıurfa’da lisedeki silahlı saldırıda yaralanan çocuk o anları anlattı: 4-5 kere ateş etti, kendimi pencereden attım | Video 00:48
Şanlıurfa'da lisedeki silahlı saldırıda yaralanan çocuk o anları anlattı: "4-5 kere ateş etti, kendimi pencereden attım" | Video 14.04.2026 | 13:00
Başakşehir’de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 05:00
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 14.04.2026 | 12:13
Şanlıurfa’daki lisede silahlı saldırı! Öğrenci pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Olay anının görüntüsü A Haber’de! | Video 02:08
Şanlıurfa'daki lisede silahlı saldırı! Öğrenci pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Olay anının görüntüsü A Haber'de! | Video 14.04.2026 | 11:57
Şanlıurfa’da okula giren öğrenci pompalıyla dehşet saçmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:15
Şanlıurfa'da okula giren öğrenci pompalıyla dehşet saçmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.04.2026 | 11:47
Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı | Video 05:16
Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı | Video 14.04.2026 | 11:17
İstanbul’da kaçak silah operasyonu: 91 tabanca ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul’da kaçak silah operasyonu: 91 tabanca ele geçirildi | Video 14.04.2026 | 11:02
Şanlıurfa’da silahlı saldırıda görgü tanığı korkunç anları anlattı: Önüne gelene ateş etti! | Video 00:46
Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı korkunç anları anlattı: "Önüne gelene ateş etti!" | Video 14.04.2026 | 10:55
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da lisede pompalı saldırı! Okula giren öğrenci dehşet saçtı: Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler... | Video 01:00
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da lisede pompalı saldırı! Okula giren öğrenci dehşet saçtı: Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler... | Video 14.04.2026 | 10:48
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 00:51
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 09:20
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:51
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video 14.04.2026 | 09:02
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı | Video 00:44
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı | Video 14.04.2026 | 08:56
Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama | Video 01:07
Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.04.2026 | 08:35
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 07:24
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 14.04.2026 | 01:14
Erzurum’da servis aracı tır ile çarpıştı: 5 yaralı 01:32
Erzurum'da servis aracı tır ile çarpıştı: 5 yaralı 13.04.2026 | 21:47
Van’da öğrencilerin bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı | Video 00:32
Van'da öğrencilerin bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı | Video 13.04.2026 | 16:26
Çatalca’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kamerada | Video 00:15
Çatalca'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kamerada | Video 13.04.2026 | 16:23
Gaziosmanpaşa’da binadan kopan tahta parçası kepçe operatörü yaralandı | Video 01:12
Gaziosmanpaşa'da binadan kopan tahta parçası kepçe operatörü yaralandı | Video 13.04.2026 | 16:17

