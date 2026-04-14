Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı | Video 14.04.2026 | 13:16 Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde polisin düzenlediği operasyonda 16'sı ihraç 19 kamu görevlisinin olduğu 43 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, başsavcılığının talimatlarına istinaden Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik aralarında Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum illerinin de bulunduğu Mersin merkezli toplam 8 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamanın devamında:" Operasyon neticesinde H. K. İsimli şüphelinin SİGNAL isimli program üzerinden yurtdışında bulunan örgüt üyelerinden kendisine ve çevresinde bulunan Yusuf ve Yusuf aileleri olarak tabir edilen diğer örgüt mensuplarına 2017-2025 yılları arasında Muavenet adı altında yardım talebinde bulunarak yurtdışından/yurtiçinden gelen yardımları çevresinde bulunan örgüte müzahir kişiler adına açtırdığı banka hesapları üzerinden aldığı ve organizasyonunu sağlayarak dağıtımını yaptığı olay kapsamında H.K isimli şüpheli dahil tespiti yapılan aralarında 3'ü aktif görevde 16'sı ihraç toplam 19 kamu görevlisinin de bulunduğu (43) şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.