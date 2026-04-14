Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video
14.04.2026 | 12:13
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Dorsesindeki hafriyat toprağı yola saçılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesinde bulunan hafriyat toprağı cadde üzerine dökülürken, yolun gidiş ve geliş istikametinde birer şerit trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi. Polis ekipleri kaza noktasında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise çevrede genel kontrolü sağladı. Devrilen kamyon ve yola saçılan hafriyat nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu drone ile havadan görüntülenirken, kaza sonrası yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 14.04.2026 | 12:13
Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı | Video 14.04.2026 | 11:17
İstanbul’da kaçak silah operasyonu: 91 tabanca ele geçirildi | Video 14.04.2026 | 11:02
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video 14.04.2026 | 09:02
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı | Video 14.04.2026 | 08:56
Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.04.2026 | 08:35
Erzurum'da servis aracı tır ile çarpıştı: 5 yaralı 13.04.2026 | 21:47
Van'da öğrencilerin bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı | Video 13.04.2026 | 16:26
Çatalca'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kamerada | Video 13.04.2026 | 16:23
Kırıkkale'de motosiklet gecekondunun bahçesine devrildi; sürücü öldü | Video 13.04.2026 | 16:07
İstanbul Levent'teki saldırıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı | Video 13.04.2026 | 15:57
Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası | Video 13.04.2026 | 15:24
Kahramanmaraş'ta trafodaki patlama anı kamerada | Video 13.04.2026 | 14:44