Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | 14.04.2026 | 12:13 Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Dorsesindeki hafriyat toprağı yola saçılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MOD 62 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından yan yattı.Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesinde bulunan hafriyat toprağı cadde üzerine dökülürken, yolun gidiş ve geliş istikametinde birer şerit trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi. Polis ekipleri kaza noktasında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise çevrede genel kontrolü sağladı. Devrilen kamyon ve yola saçılan hafriyat nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu drone ile havadan görüntülenirken, kaza sonrası yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.