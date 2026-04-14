Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı korkunç anları anlattı: "Önüne gelene ateş etti!" | Video

14.04.2026 | 10:55

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı düzenlenen silahlı saldırıda 13 öğrenci yaralandı. Görgü tanığı korku dolu anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18-20 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişi, elindeki uzun namlulu silahla okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı. Olayda 14 öğrenci yaralandı. Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.
Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı korkunç anları anlattı: "Önüne gelene ateş etti!" | Video 14.04.2026 | 10:55
